В Екатеринбурге введут новую систему голосования за благоустройство скверов и парков

Эта система позволит снять все разногласия по благоустройству еще на подготовительном этапе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге голосовать за выбор территории для благоустройства будут по-новому. Уральская столица присоединится к всероссийскому проекту по формированию комфортной городской среды, который разработан министерством строительства и АНО «Диалог Регионы». Система позволит избежать некорректного хода голосования, так как оставить свой голос можно будет только через аккаунт Госуслуг.

- Эта система позволит снять все разногласия по благоустройству еще на подготовительном этапе, до начала строительно-монтажных мероприятий, - заявляют в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Примечательно, что местные жители уже выбрали несколько объектов, которые должны быть обновлены в 2022 году. Ими стали общественная зона «Солнечные аллеи» в микрорайоне Солнечный и парк «Преображенский» в микрорайоне Академический. Голосование на единой общероссийской платформе по формированию комфортной городской среды пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года.