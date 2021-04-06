Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 апреля 2021 17:42

В Екатеринбурге введут новую систему голосования за благоустройство скверов и парков

Уральская столица присоединилась к новому всероссийскому проекту
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Эта система позволит снять все разногласия по благоустройству еще на подготовительном этапе

Эта система позволит снять все разногласия по благоустройству еще на подготовительном этапе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге голосовать за выбор территории для благоустройства будут по-новому. Уральская столица присоединится к всероссийскому проекту по формированию комфортной городской среды, который разработан министерством строительства и АНО «Диалог Регионы». Система позволит избежать некорректного хода голосования, так как оставить свой голос можно будет только через аккаунт Госуслуг.

- Эта система позволит снять все разногласия по благоустройству еще на подготовительном этапе, до начала строительно-монтажных мероприятий, - заявляют в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Примечательно, что местные жители уже выбрали несколько объектов, которые должны быть обновлены в 2022 году. Ими стали общественная зона «Солнечные аллеи» в микрорайоне Солнечный и парк «Преображенский» в микрорайоне Академический. Голосование на единой общероссийской платформе по формированию комфортной городской среды пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года.