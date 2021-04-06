В чем разница реновации в Екатеринбурге и Москве: отвечает министр строительства Свердловской области

Чиновник призвал не использовать термин реновация, если речь идет о КРТ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В марте в Свердловской области приняли закон о комплексном развитии территорий (КРТ), который можно считать местным законом о реновации. Законопроект позволит сносить многоквартирные дома из старого фонда, чтобы строить на их месте новостройки.

Правда, как заявил в эфире радио «Комсомольская правда» (92, 3 FM) министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, называть закон о КРТ реновацией – некорректно.

- Нужно разобраться в терминологии. В законе о комплексном развитии территории ни слова не говорится о реновации. Он распространяется в первую очередь на ликвидацию ветхого и аварийного жилья. Это попытка манипулировать этим словом – попытка перенести проблемы, которые были сформированы на начальном этапе реновации в Москве, на наш региональный уровень, - рассказал Михаил Волков.

Также министр строительства рассказал, что в столице реновация проводилась в первую очередь за счет средств бюджета. Но в Свердловской области таких возможностей нет.

- Москва имеет огромные бюджетные возможности, и вся работа по реновации территории жилой застройки осуществлялась через бюджет Московской области. Свердловская область на сегодняшний день не обладает такими возможностями. Все переселение ветхого и аварийного жилья в регионе может осуществляться только на коммерческих началах, - отметил министр строительства.

Муниципалитет лишь определит земельный участок. Вся остальная экономическая составляющая ляжет на плечи застройщика.

Полное интервью с Михаилом Волковым можно прочитать здесь.