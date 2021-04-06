Ущерб составил 60 тысяч: в Нижнем Тагиле двое мужчин похитили комплектующие лифтов

На этот раз инцидент произошел в доме на улице Володарского Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле второй раз за последний месяц злоумышленники украли металлические комплектующие лифтов. На этот раз инцидент произошел в доме на улице Володарского, оборудование пропало из подъездов № 5 и 7. Ущерб предприятию составил порядка 60 тысяч рублей. Подозреваемых быстро установили и задержали, ими оказались двое местных жителей, которые ранее были неоднократно судимы за кражи.

- Один освободился в начале прошлого года, второй в этом году. Оба состоят под административным надзором в органах внутренних дел. Оперативники не только задержали подозреваемых, но и изъяли похищенное имущество, - сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража». Теперь мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.