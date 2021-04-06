К настоящему моменту больная южноафриканским подтипом вируса уже выздоровела Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области впервые выявили южноафриканский штамм коронавируса. Женщина-носитель этого подтипа вируса недавно вернулась из Объединеенных Арабских Эмиратов. Специалисты регионального оперштаба обследовали контактировавших с ней людей, а также ее родственников. У них наличие инфекции не подтвердилось.

- К настоящему моменту больная южноафриканским подтипом вируса уже выздоровела, с ней все в порядке, - сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских на брифинге оперштаба.

Из 110 проб, которые были проверены в научных центрах Тюмени и Новосибирска, две показали наличие нетипичных для России штаммов. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге выявили первый случай британского штамма коронавируса. Его обнаружили у женщины, которая прилетела из Турции в конце марта.