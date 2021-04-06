Перевозки контейнеров на СвЖД с начала года выросли на 3,7%

Фото: предоставлено СвЖД

В январе-марте 2021 года на СвЖД во всех видах сообщения было перевезено 112,7 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 3,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Во внутреннем сообщении отправлено 54,3 тыс. ДФЭ (+2,6%), в экспортном – 58,4 тыс. ДФЭ (+4,9%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения составило 82,5 тыс. ДФЭ (перевезено 1,5 млн тонн грузов), в том числе:

В целом по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе – марте 2021 года было перевезено 1,5 млн контейнеров ДФЭ (TEU), что на 14,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

ДФЭ – условная единица измерения вместимости, эквивалентная полезному объему стандартного 20-футового контейнера.