Есть основания для беспокойства: в Екатеринбурге пропала 47-летняя женщина

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 47-летнюю Савлину (Попову) Наталью Викторовну. Женщина вышла из дома 4 апреля около 8:50 утра, с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Заявление о ее пропаже подал отец, по его словам, у него есть основания о беспокойстве за безопасность родственницы.

- Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение , темно-русые волосы, карие глаза. В момент пропажи была одета в красный пуховик, черные штаны и черные сапоги, с собой у женщины был маленький пакет, - сообщают добровольцы, которые занимаются поисками.

Если вы знаете, где может находиться Наталья, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или же 112. Также волонтерам необходима любая помощь в поисках пропавшей.