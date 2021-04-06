В Екатеринбурге установят четыре новых таблички «Последнего адреса»

Фото: Последний адрес - Екатеринбург

В Екатеринбурге завтра, 7 апреля, установят четыре новых таблички «Последнего адреса». Они появятся на домах №2 и №7 на улице 8 Марта.

В 11:00 на 8 Марта, 2 будут установлены памятные таблички советскому полководцу Яну Петровичу Гайлиту, и его жене, журналистке и писательнице Клеопатре Никифоровне Гайлит.

В 11:45 на ул. 8 Марта, 7 будут установлены таблички Андрееву Василию Васильевичу и Воропаеву Василию Ивановичу, занимавшим руководящие должности в тресте «Востокохим».

Проект «Последний адрес» стартовал по всей стране еще в 2014 году. Каждая из таких табличек представляет собой пластину нержавеющей стали, на которой вручную выгравированы краткие сведения о жертве политических репрессий.