Воткнул нож в шею: екатеринбуржца обвиняют в убийстве знакомого

Фото: СК по Свердловской области

В Екатеринбурге, в одной из квартир дома на улице Посадская, застолье вечером, 4 апреля закончилось поножовщиной. Пьяный 51-летний, ранее ни один раз судимый екатеринбуржец воткнул в шею своему новому 49-летнему знакомому нож во время ссоры.

Фото: СК по Свердловской области

- Рана оказалась смертельной, и потерпевший через непродолжительное время скончался на месте происшествия. Обвиняемый же из злополучной квартиры ушел, однако вскоре был задержан, - рассказали в СК по Свердловской области.

Подозреваемый был задержан оперативниками уголовного розыска отдела полиции № 8 совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.