В Свердловской области за первые дни апреля в ДТП попали 11 детей

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области Госавтоинспекторы бьют тревогу – как только на Урал пришло тепло, в регионе участились аварии с участием детей. Так, за первые дни апреля участниками ДТП стали 11 несовершеннолетних. Три случая произошло накануне, 5 апреля.

- Только по счастливой случайности удалось избежать получения ими серьезных травм. В двух случаях – в Верхнем Тагиле и Артемовском дети переходили проезжую часть по нерегулируемым пешеходным переходам, когда на них допустили наезды водители транспортных средств, в Первоуральске – ребенок перебегал дорогу в неположенном месте, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Инспекторы напоминают родителям, что они - главный пример для ребенка. Смотря на их поведение у детей формируется воспитание и привычки, в том числе культура поведения на дороге.

- Именно родители должны научить своих детей ориентированию в дорожной обстановке, соблюдению ПДД, правильной оценке расстояния до приближающегося транспортного средства, научить безопасно и с соблюдением ПДД кататься на самокатах и велосипедах, что актуально в теплое время года, - добавили в УГИБДД по Свердловской области.

Родителям, которые ездят за рулем, в свою очередь следует помнить и о безопасных поездках. Дети до 7 лет должны обязательно перевозиться в автомобилях в детских удерживающих устройствах.

Также в ГИБДД обратились ко всем водителям, напомнив, что необходимо снижать скорость при проезде мест, где возможно появление детей: при подъезде к пешеходным переходам и во дворах.