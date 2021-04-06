В Екатеринбурге на месяц закроют участок улицы Авиационной

Рабочие будут строить на Авиационной сети ливневой и бытовой канализации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге водителей предупредили о перекрытии участка Авиационной из-за строительства сетей ливневой и бытовой канализации. Работы будут вестись компанией «Атомстройкомлекс». Проезжая часть будет закрыта для движения с 27 апреля по 27 мая 2021 года от улицы Айвазовского до улицы Московской.

- Строители просят граждан с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее планировать свой маршрут передвижения, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Водителям придется объезжать перекрытую часть Авиационной по улицам Московской, Циолковского, Айвазовского, Николая Островского.