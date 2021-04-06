«Засыпало асбестом»: силовики рассказали подробности гибели рабочего на заводе гипсовых изделий в Екатеринбурге

Фото: СК по Свердловской области

В Екатеринбурге, 3 апреля 2021 года в производственном помещении на заводе гипсовых изделий «Гифаз» погиб рабочий. Тело 56-летнего моториста транспортной ленты обнаружили в бункере для обработки гипса во время смены его коллеги. Они сообщили о произошедшем в экстренные службы.

- Мужчина, находясь на работе, перестал выходить на связь, его коллеги кинулись искать, и в результате обнаружили без признаков жизни, засыпанным в люке асбестом, - рассказал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых. - Возможно, он задохнулся.

Фото: СК по Свердловской области

Сейчас специалистами отрабатываются различные версии случившегося, в том числе нарушение правил техники безопасности. Соблюдение ее соблюдение на производстве проверяет прокуратура и следственный комитет.

- Осуществляются опросы представителей администрации предприятия и иных работников, истребована и анализируется необходимая документация, касающаяся должностных инструкций и вопросов соблюдения требований техники безопасности на производстве, - рассказал старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Для определения точной причины смерти рабочего проводят судебно-медицинскую экспертизу.