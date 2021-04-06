Инспектор свердловского ГИБДД спас людей из горящего дома в Челябинской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Старший инспектор дежурной группы отдельного батальона ДПС ГИБДД Каменска-Уральского капитан полиции Сергей Стафеев гостил у родственников в селе Багаряк Каслинского района Челябинской области. Рано утром он, проезжая мимо частных домов, заметил, что из-под кровли одного из них идет густой дым. Сергей попросил жену и тещу вызвать пожарных, а сам бросился к горящему дому.

Инспектор ГИБДД стал громко стучать в окна, чтобы разбудить жильцов. А когда они проснулись и увидели, что их дом горит, помог им выбраться из помещения через окно.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Босых и без верхней одежды погорельцев полицейский передал подоспевшим врачам скорой помощи, а прибывшие пожарные быстро приняли меры для тушения огня. В результате чего удалось избежать полного уничтожения дома и распространения пламени на надворные постройки и соседние избы, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Полицейский вовремя заметил полыхающий дом. Благодаря ему, женщина не пострадала. 82-летний мужчина же получил ожоги тела, но госпитализация в медицинское учреждение ему не потребовалась. После того, как жильцов сгоревшего дома осмотрели медики, Сергей предложил погорельцам временно пожить у его родственников, так как здание теперь требует ремонта. И они согласились.

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