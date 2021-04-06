В Свердловской области завели уголовные дела на трех призывников из Екатеринбурга, ушедших со сборного пункта

Еще 9 призывников не прибыли по повестке для отправки на сборный пункт Фото: Алексей БУЛАТОВ

В военном комиссариате Свердловской области обеспокоены большим количеством молодых людей, уклоняющихся от призыва в армию. Так, во время осеннего призыва 192 человека, получивших повестку, не явились на заседание призывной комиссии.

- 9 не прибыли по повестке для отправки на сборный пункт, - добавляет Сергей Чирков, временно исполняющий обязанности начальника военного комиссариата Свердловской области. – По ним собрана доказательная база. Поданы документы в правоохранительные органы.

Еще на трех человек, которые самовольно оставили сборный пункт, возбуждены уголовные дела.