Фото: СУ СКР по Свердловской области

Следственный комитет опубликовал фотографии с места изнасилования 29-летней жительницы Большого Истока Марии Т. Смерть женщины наступила из-за кровопотери.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

- В свою очередь, потерпевшая, получившая в результате действий обвиняемого повреждения, сопровождавшиеся массивной кровопотерей, оставалась на месте происшествия до того момента, пока её, уже лишившуюся сознания, не обнаружили граждане. Именно они и сообщили об обнаруженной гражданке в «скорую помощь». Прибывшими медиками женщина была госпитализирована в больницу, однако спасти ее жизнь не удалось, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области

По словам пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, насильником оказался помощник машиниста по прозвищу «Борода».

- Взяли его дома, в настоящее время он содержится под стражей. Сыщики отрабатывают версию, что ЧП произошло, когда «кавалер» мог находиться под воздействием сильнодействующих веществ, - пояснил полковник Горелых.