В Екатеринбурге на заводе гипсовых изделий погиб рабочий

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В Екатеринбурге, на заводе гипсовых изделий «Гифаз» погиб рабочий. Тело 56-летнего моториста транспортной ленты обнаружили в бункере силосного типа для обработки гипса при высоких температурах во время рабочей смены, 3 апреля. Прокуратура проводит проверку на предприятии.

- В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению на предприятии требований федерального законодательства об охране труда и техники безопасности при выполнении работ, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По предварительной информации сотрудник предприятия получил травмы, не совместимые с жизнью из-за несоблюдения техники безопасности при выполнении работ.