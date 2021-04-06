В Екатеринбурге 20 призывников не смогли отправить в армию из-за коронавируса

Всего Екатеринбург за осенний призыв отправил в армию 800 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Городской Думе Екатеринбурга сегодня, 6 апреля, обсуждали итоги осеннего призыва. Так, выяснилось, что некоторые районы города недобрали нужное количество призывников.

- Военкоматами Екатеринбурга было направлено для прохождения службы 800 призывников. Это 74% от задания, - отметил Сергей Чирков, временно исполняющий обязанности начальника военного комиссариата Свердловской области.

Оказалось, что на это повлияла, в том числе и пандемия коронавируса, так как часть призывников не смогли отправить в армию из-за болезни.

- В условиях противодействия коронавирусу, возросло число призывников, возвращенных со сборного пункта по состоянию здоровья, - добавляет Сергей Чирков. - В октябре-декабре 20 человек вернули. Их признали временно негодными по состоянию здоровья.