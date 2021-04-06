В Свердловской области один из самых высоких показателей в стране по смертности от COVID-19

В Свердловской области за месяц у 316 скончавшихся причиной смерти признали коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

Росстат опубликовал данные о количестве смертей от коронавируса за февраль 2021 года. Исходя из них, в Свердловской области по смертности от COVID-19 один из самых высоких показателей в стране. В общем списке по стране наш регион занимает четвертое место. Больше, чем в Свердловской области, показатели смертности от коронавируса только в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Согласно опубликованным данным, за второй месяц 2021 года в регионе скончались 720 человек с коронавирусом. Из них вирус был идентифицирован у 616 свердловчан, в 132 случаях COVID-19 не был основной причиной смерти, еще у 16 человек - оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений.

По данным опертаба на 6 апреля 2021 года, за все время в Свердловской области жертвами пандемии коронавируса стали 2 784 человека.