В Екатеринбурге неизвестные оставили на Музее ИЗО надпись «Искусство вымерло»

Фото: группа ВКонтакте Интересный Екатеринбург

В Екатеринбурге неизвестные испортили фасад Музея ИЗО на Воеводина,5. «Художники» оставили на здании надпись «Искусство вымерло». Возможно, так они хотели «поздравить» музей с наступившим 85-летием, которое он отметил 1 апреля. В музее рассказали, что рисунок постараются как можно скорее стереть. Убрать надпись с фасада обойдется музею примерно в 15-20 тысяч рублей.

- Периодически стены музея подвергаются таким «нападениям». Для того чтобы убрать надпись нужна установившаяся теплая погода, так как пескоструйный аппарат работает с водой. Работа очень сложная и пыльная, - рассказали в пресс-службе музея.

Также там рассказали, что в предыдущий раз, когда неизвестные разрисовали стены музея ИЗО и музея архитектуры, который находится напротив, хулиганов нашли. Они раскаялись и даже сами стали оттирать рисунки, но в итоге, поняв, что это не просто, сбежали.

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