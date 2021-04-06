Сегодня, во вторник, облачность будет переменной, поэтому иногда солнышко все же будет проглядывать и по-весеннему греть Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уральского гидрометцентра рассказали какая погода будет сегодня, 6 апреля. Екатеринбуржцам обещают теплый, но пасмурный вторник. Осадков преимущественно не будет, а облачность будет переменной, поэтому иногда солнышко все же будет проглядывать и по-весеннему греть. Столбики термометров днем, по прогнозам синоптиков, поднимутся до +6,+8 градусов. Ветер обещают западный от 5 до 10 метров в секунду.

Напомним, что ранее главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко рассказала «КП-Екатеринбург», какая погода будет в Екатеринбурге и Свердловской области в этом месяце. По прогнозам синоптиков до жары в апреле дело еще не дойдет, но комфортные значения на столбиках термометров мы, скорее всего, получим. Как минимум в первой трети месяца точно.

- В первой декаде апреля должно быть достаточно тепло, может быть даже теплее, чем обычно бывает, - объяснила Галина Шепоренко. - В конце декады температура может быть вполне комфортной: +9…+12 градусов в дневное время и 0…+2, 0…+4 градуса в ночное время.

При этом прогноз обещает нам и холода. Ситуация может измениться где-то к середине апреля. В этот период мы окажемся в области циклона, который принесет похолодание.