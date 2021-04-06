В Екатеринбурге парень на электросамокате упал в пруд

Екатеринбуржец провалился под лед на пруду, упав за ограждение Фото: Алексей БУЛАТОВ

На набережной в центре Екатеринбурга накануне ночью парень на электросамокате провалился в пруд. Очевидцы вызвали спасателей.

- В 23:47 на единый телефон вызова экстренных служб поступило сообщение о том, что в районе исторического сквера человек перевалился через ограждение и упал в воду. К месту происшествия незамедлительно выдвинулись специалисты службы спасения Свердловской области, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели, прибывшие на место, выяснили, что молодого человека, упавшего в пруд, течением вынесло в технический люк плотины. Парня достали оттуда и передали бригаде медиков.

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