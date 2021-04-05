Основного акционера «ТагилБанка» заподозрили в подделке документов

Лицензию у «ТагилБанка» отозвали в 2018 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле председателю совета директоров «ТагилБанка» и основному акционеру Алексею Чеканову грозит тюремный срок за подделку документов. Его подозревают в подстрекательстве к фальсификации официальных бумаг. Также под следствием находятся председатель правления Лариса Пестова и ее заместитель Оксана Логинова. Их также обвиняют в подмене отчетности организации и финансовых документов. Их дело рассмотрит Ленинский районный суд Екатеринбурга. Об это сообщает местное издание ТагилСити.

- Предоставление заведомо ложной отчетности и документов предусматривает штраф от 500 тысяч до одного миллиона рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет, - сообщают в информационном агентстве.

Лицензию у «ТагилБанка» отозвали в 2018 году, а через год у организации нашли недостачу в 10,5 миллиона рублей. Чуть позже здание банка пытались продать за 304,8 миллиона, однако покупателей не нашлось.