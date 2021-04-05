В Екатеринбурге разработали план по повышению прозрачности работы городских властей

В администрации отмечают, что местное самоуправление – это самый близкий к людям институт публичной власти Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал документ, согласно которому появился план мероприятий по открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления с 2021 по 2025 годы. Администрация планирует наладить диалог между властями и гражданами, а также с общественными, благотворительными и иными организациями.

- Предусмотрено ежегодное проведение дней открытых дверей в Администрации Екатеринбурга, Екатеринбургской городской Думе, Избирательной комиссии и Счетной палате, для того, чтобы все желающие смогли лично познакомиться с их работой, функциями, целями и задачами, - сообщают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В администрации отмечают, что местное самоуправление – это самый близкий к людям институт публичной власти, поэтому особенно важно, чтобы он был понятен и открыт для горожан.