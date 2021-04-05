В Нижнем Тагиле суд оштрафовал предпринимателя за неправильное хранение лекарств

На бизнесмена составили протокол об административном правонарушении Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле местный предприниматель получил штраф за ненадлежащее хранение лекарственных препаратов, он нарушил требования о лицензировании фармацевтической деятельности. Поводом для проверки прокуратуры Тагилстроевского района стала анонимная жалоба.

- В ходе проверки в аптечном пункте выявлены нарушения условий хранения лекарственных препаратов, установленных приказом Министерства здравоохранения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

На бизнесмена составили протокол об административном правонарушении, который направили в Арбитражный суд. В ведомстве его признали виновным в грубых нарушениях предпринимательской деятельности и назначали штраф в размере 20 тысяч рублей. Судебный акт вступил в законную силу.