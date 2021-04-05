Как лже-газовики атакуют жителей Нижнего Тагила

Замена газового оборудования обходится тагильчанам слишком дорого Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителей Нижнего Тагила терроризируют лже-газовики. Мошенники прекрасно осведомлены, где проживают пенсионеры, и регулярно к ним наведываются, чтобы навязать газовое оборудование по ценам намного выше рыночных. И неважно, нуждается ли оборудование в замене, главное – продать товар и навязать услугу.

На днях без предварительного согласования сотрудники газовой службы наведались в квартиру тагильчанки Нины, которая проживает в доме №11 по улице Циолковского. Эти же «специалисты» обошли и другие квартиры в этом же доме.

В двери звонила женщина в одежде, внешне напоминающей форму газовщика, но без нашивок. Гостья представилась сотрудницей компании «Газмонтаж», но не дала рассмотреть свое удостоверение. Однако данный дом обслуживает компания «Горгаз-НТ».

Женщина, мельком осмотрев газовую плиту, сказала, что нужно заменить шланг, а также установить счетчик за 8 тысяч рублей. Однако хозяйка квартиры позвонила в свою газовую компанию, где ей посоветовали гнать гостью из квартиры. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Также в легальной газовой компании рассказали, что устанавливать счетчик в квартире, где проживает два человека, экономически нецелесообразно.

В полиции Нижнего Тагила советуют не пускать в дома и квартиры посторонних людей. Для начала следует позвонить в ту службу, откуда пришли специалисты. В любом случае, у компании должен быть филиал в городе.