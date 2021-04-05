В Екатеринбурге в 2021 году на проект разработки второй ветки метро потратят 160 миллионов

Постановление о развитии метрополитена подписал исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге городская администрация потратит 160 миллионов рублей на проектные работы второй ветки метро в 2021 году. Примечательно, что в прошлом году на эти нужды потратили 90 миллионов. Постановление о развитии Екатеринбургского метрополитена на 2014 – 2021 годы подписал исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Игорь Сутягин.

- Ответственный за выполнение предпроектных и проектно-изыскательских работ в целях строительства второй линии метрополитена - комитет по строительству администрации города Екатеринбурга, департамент по управлению муниципальным имуществом, екатеринбургское унитарное муниципальное предприятие "Екатеринбургский метрополитен", - говорится в постановлении.

Также в 2021 году пройдет модернизация станции «Геологическая», на это потратят 100 миллионов рублей. Предполагается, что строительство второй ветки подземки начнется в 2024 году. Деньги на него выделят из муниципального, областного и федерального бюджетов.