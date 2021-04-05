В Нижнем Тагиле «Kari» оштрафовали за отказ пустить в торговый зал мужчину с кардиостимулятором

Охранники отказались отключить входные рамки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле магазин «Kari» оштрафовали на 150 тысяч рублей за отказ пустить местного жителя в павильон с кардиостимулятором. Инцидент произошел летом 2020 года, тогда мужчина собрался приобрести обувь в известной торговой сети. Придя в магазин, гражданин обратился к охранникам с просьбой отключить входные контрольный рамки, чтобы он мог спокойно пройти в зал, он даже предъявил удостоверение владельца специального аппарата, однако представители продавца не пошли навстречу тагильчанину.

- Не согласившись с действиями сотрудников магазина, гражданином был вызван наряд полиции. Факт отказа потребителю в предоставлении доступа к товарам зафиксирован рапортом сотрудника правоохранительных органов, - сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Проведенная проверка показала, что права покупателя были нарушены по части 5 статьи 14.8 КоАП РФ, поэтому магазин привлекли к административной ответственности.