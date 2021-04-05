«РЖД» обязали выплатить штраф в размере 81 тысячи за гибель лося в Свердловской области

Министерство природных ресурсов и экологии посчитало, что животному миру нанесли существенный вред Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Российские железные дороги» выплатят штраф в размере 81,5 тысячи рублей за лося, которые погиб под колеса поезда в Свердловской области. Инцидент произошел осенью 2020 года на перегоне Бынговский – Анатольская. Региональное министерство природных ресурсов и экологии посчитало, что животному миру нанесли существенный вред, из-за чего Нижнетагильский транспортный прокурор подал иск в суд.

- В результате деятельности открытого акционерного общества «РЖД», связанной с эксплуатацией источника повышенной опасности (поезда), причинен вред животному миру, который в пределах Российской Федерации является государственной собственностью, - сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

По закону владелец транспорта или организация, которая использует транспортные магистрали, должна выплачивать компенсацию за сбитого лося. Невьянский городской суд Свердловской области согласился с требованиями прокурора и обязал общество компенсировать вред, причиненный гибелью животного.