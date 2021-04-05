Погрузка на Свердловской железной дороге в марте выросла на 2,8%

Фото: предоставлено СвЖД

По оперативной информации, погрузка на Свердловской железной дороге в марте 2021 года составила 12,7 млн тонн, что на 2,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за март по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 2,2% и составил 18,9 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 2,4%, до 24,1 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-март 2021 года, по оперативным данным, составила 35,8 млн тонн (+4,6% к уровню аналогичного периода 2020 года). За три месяца на СвЖД погружено:

- нефти и нефтепродуктов – 10,1 млн тонн (-3,8% к январю-марту 2020 года);

- строительных грузов – 5,3 млн тонн (+0,1%);

- черных металлов – 2,5 млн тонн (+3,5%);

- лома черных металлов – 0,5 млн тонн (+10,7 %);

- руды железной и марганцевой – 3,1 млн тонн (+1,6%);

- химических и минеральных удобрений – 4,6 млн тонн (рост в 1,2 раза);

- промышленного сырья и формовочных материалов – 2,8 млн тонн (рост в 1,5 раза);

- цемента –0,8 млн тонн (рост в 1,3 раза);

- лесных грузов – 0,6 млн тонн (-5,9%);

- руды цветной и серного сырья – 1,4 млн тонн (-11,3%);

- химикатов и соды – 0,9 млн тонн (+4,7%);

- кокса – 0,6 млн тонн (+13,7%).

Грузооборот с начала 2021 года составил 52,5 млрд тарифных тонно-км (-1,2%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 67,1 млрд тонно-км (-0,2%).

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги», по оперативной информации, погрузка в марте 2021 года составила 109,4 млн тонн, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за март 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,5% и составил 226,9 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 5% и составил 286,5 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-март 2021 года, по оперативным данным, составила 307,2 млн тонн, что на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала 2021 года составил 634,5 млрд тарифных тонно-км (+2%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 804,6 млрд тонно-км (+1,9%).