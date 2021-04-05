Новая коллекция посуды от Polaris, стойкая к перепадам температуры

Фото: предоставлено пресс-службой Polaris

Новая коллекция посуды Solid от Polaris сочетает в себе эксклюзивный итальянский дизайн и особую прочность благодаря использованию высококачественной нержавеющей стали и современных технологий.

Швейцарский бренд Polaris представляет новую коллекцию посуды Solid из нержавеющей стали. Коллекция включает две кастрюли с крышками объемом 3,5 и 6 литров, ковш с крышкой объемом 1,5 литра и набор ножей.

Уникальность коллекции посуды Solid — в эксклюзивном итальянском дизайне дна с прослойкой из алюминия по технологии IMPACT. Посуда Solid основательная и прочная, легко моется и не помнется от удара. Дно вштампованное и термоаккулирующее, стойкое к перепадам температуры и позволяет сократить время готовки. Крышки кастрюль и ковша Solid произведены из жаропрочного стекла с отверстием для выпуска пара и широким металлическим ободом с отверстиями для удобного слива жидкости. Приборы подходят для любых типов плит, включая индукцию.

Еще одна особенность коллекции Solid заключается в применении уникальной трехэтапной технологии закаливания ножей ICE HARDENING, которая обеспечивает особую прочность и позволяет долго держать заточку. Эргономичная форма рукоятки обеспечивает удобный захват ножа и безопасность при нарезке, а трехклепочное крепление — долговечность. Для разных типов нарезки продуктов в коллекции предусмотрен набор из 3 ножей: поварской — 20,32 см, универсальный — 12,7 см, а также нож для чистки и резки — 10,16 см.

Коллекция посуды Solid произведена с применением современных европейских технологий из прочного и качественного материала: нержавеющей стали 18/10 (AISI 304), поэтому посуда прослужит долго и продукты при хранении в ней не окислятся.

Эксклюзивный итальянский дизайн всей коллекции обязательно добавит эстетства процессу приготовления еды, а технологичность — упростит процесс приготовления пищи.