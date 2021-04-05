Треть школ Екатеринбурга уже набрали детей в первые классы: где именно не осталось мест

Из 155 школ, в 41 уже набрали нужно количество детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приемная кампания в первые классы екатеринбургских школ в самом разгаре. 1 апреля учебные заведения начали принимать заявления от родителей будущих первоклассников. И вот, к 5 апреля уже треть всех школ города собрали столько заявлений, сколько мест у них было запланировано в первые классы.

- Из 155 школ 41 общеобразовательная организация набрала контингент по количеству открытых мест, - уточняют в Департаменте образования городской администрации.

Публикуем список школ, в которых уже нет мест в первые классы:

Фото: Департамент образования администрации Екатеринбурга

В мэрии отмечают, что подать заявление в эти школы теперь могут лишь родители, имеющие льготу, дающую первоочередное или преимущественное право при поступлении.