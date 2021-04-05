В регионах СвЖД начал работать мобильный комплекс «РЖД-Медицины»

Фото: предоставлено СвЖД

В Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях (включая ХМАО и ЯНАО) начал работать передвижной медицинский комплекс ОАО «РЖД». Мобильные подразделения «РЖД-Медицины» сформированы из модулей на базе автомобильных шасси и полностью укомплектованы медицинским оборудованием, мебелью, сопутствующим лечебным инвентарем. Это дает им возможность выполнять функции современной поликлиники.

В составе комплекса – 16-ти метровый полуприцеп с 8 кабинетами врачей (консультативно-диагностический блок), грузовой тягач с флюорографом и маммографом и микроавтобус на 16 мест для персонала.

Проект реализуется на базе сети здравоохранения «РЖД-Медицина» в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Работа специализированных комплексов направлена в первую очередь на проведение профилактических медицинских осмотров, особенно востребованных на производственных площадках предприятий, расположенных вдали от медицинских организаций. При этом хорошо оснащенные и укомплектованные специалистами автомобили-фургоны перемещаются по регионам, что позволяет сделать медицинские услуги первичного звена (в том числе профилактические осмотры, диспансеризацию) более доступными и для жителей отдаленных и малонаселенных районов.

Мобильная клиника имеет пропускную способность около 60 человек в день и может быть установлена на объекте/территории на любое по продолжительности время. При выявлении в ходе осмотров каких-либо патологий пациенты могут быть госпитализированы в ЧУЗ сети «РЖД-Медицина» для проведения углубленного обследования и последующего лечения, в том числе оперативного.

Первый выезд в границах СвЖД «медкары» совершили 1 апреля в Пермском регионе. В мобильной клинике можно получить консультацию узких специалистов (кардиолог, уролог, онколог, эндокринолог, гастроэнтеролог), сдать анализы, пройти обследование на современном оборудовании (сделать УЗИ, кардиограмму и др.). Прием ведут сотрудники Частного учреждения здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пермь».

РЖД – единственный в России холдинг, сохранивший производственную медицину как научно организованную структуру. В компании действует единая система охраны здоровья, включающая современную диагностику, лечение, диспансеризацию и реабилитацию. Негосударственные учреждения «РЖД-Медицина» имеются в каждом регионе Свердловской магистрали.