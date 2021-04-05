В Екатеринбурге молодожены штурмуют ЗАГСы, чтобы пожениться в Красную горку

На Красную горку молодые стараются пожениться, чтобы брак был крепким. Фото: Кристина КОРМИЛИЦЫНА

Праздник Красная горка в 2021 году отмечают 9 мая. Как правило, она празднуется ровно через неделю после Пасхи. На Красную горку люди жгли костры, пели песни, водили хороводы. Ещё одним традиционным элементом сватовство и «ярмарка невест». Это время начала весенних свадеб. Считалось, что свадьба, которую справили на Красную горку, будет долгой и полной счастья. Именно поэтому молодые до сих пор спешат сыграть свадьбу в этот день. Раз Красная горка в 2021 году выпадает на 9 мая и воскресенье, то ЗАГСы не работают, но женихи и невесты занимают другие даты в первые числа месяца.

По данным управления ЗАГСов Свердловской области, в регионе с 1 по 8 мая подали 531 заявление. В Екатеринбурге спешат пожениться 120 пар.

- 7 мая в Свердловской области заключат себя узами брака 112 пар, из них 75 только в Екатеринбурге. Больше всего заявлений было в отделения Кировского района, их 21. За ним идет Ленинский, 18заявлений, потом Чкаловский – 13 заявлений, - рассказали в ведомстве.

Чтобы пожениться в Красную горку, молодоженам пришлось подавать заявление как минимум за месяц до нужной даты.