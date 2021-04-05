ЕВРАЗ КГОК отгружает окатыши в Турцию

Фото: предоставлено Управлением по связям с общественностью Евраз Груп

ЕВРАЗ Качканарский ГОК отгрузил 100 тыс. тонн окатышей на металлургическое предприятие города Кардемира в Турции. Поставки осуществлялись по железной дороге и морским транспортом.

ЕВРАЗ КГОК произвел для заказчиков из Турции окатыши высокого качества. Содержание железа в готовой продукции составило не менее 60,9%, прочность – не ниже 180 кг/окатыш, содержание мелочи – не более 10–12%. Не менее 75% отгруженных окатышей имеют класс +10 .

- Окатыши ЕВРАЗ КГОК – природно-легированные ванадием, что делает сталь более прочной. Продукция востребована не только на отечественных, но и на зарубежных металлургических комбинатах, однако основная доля сбыта приходится на российский рынок, - отметил исполнительный директор ЕВРАЗ КГОК Александр Принев.

Ежегодно ЕВРАЗ КГОК выпускает более 6 млн тонн окатышей, которые служат сырьем для производства чугуна. Производство окатышей ведется с соблюдением всех экологических норм.