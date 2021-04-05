Глава района Екатеринбурга отправился к луже, в которой тонут машины

Интересно, что владельца затопленных машин не стали вызывать МЧС и обошлись своими силами. Фото: "Инцидент-Екатеринбург"

Накануне мы писали о том, что в Екатеринбурге утонули сразу несколько легковушек, пытавшихся проехать под мостом.

Кадрами необычного ЧП поделились пользователи соцсетей. Из-за активного таяния снега проезд под мостом в районе пересечения Полевского тракта и ЕКАДа оказался полностью затопленным. Но это не остановило автомобилистов, которые попытались срезать путь.

Как рассказали "КП" в пресс-службе мэрии, глава Чкаловского района Екатеринбурга Евгений Шипицын.

- Глава района вместе с профильным заместителем выехал на объект, - рассказали в мэрии.

Ожидается, что в ходе инспекции глава района примет какое-то решение по проблеме.