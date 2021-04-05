В магазине Екатеринбурга арестовали контрафактный «Adidas» и «Nike»

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В Екатеринбурге таможенники нагрянули в магазин с немаркированной и контрафактной одеждой и обувью. Во время проверки специалисты выяснили, что на товарах в зале торговой точки отсутствовала обязательная маркировка «ЕАС», подтверждающая прохождение всех установленных процедур оценки качества.

- Учитывая отсутствие маркировки, а также разрешений правообладателя на ввоз и ввод в гражданский оборот продукции, принято решение о наложении ареста на весь товар, ввезенный на территорию Российской Федерации с нарушением установленного правом ЕАЭС порядка, - прокомментировал результаты проверки начальник Екатеринбургской таможни Евгений Горохов.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В магазине также нашли больше двух тысяч спортивных товаров с товарным знаком «Adidas» и «Nike». Однако по информации правообладателей разрешение на ввоз и реализацию индивидуальный предприниматель - владелец торговой точки - не получал.

В отношении владельца магазина возбуждено дело об административном правонарушении. Предпринимателю грозит штраф и конфискация контрафактной продукции.