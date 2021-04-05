Дорожники предупредили водителей о сильном гололеде на трассах Свердловской области

На региональных автомобильных дорогах из-за погоды образуется сильный гололед Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дневное время в Свердловской области уже держится, типичная для весны, плюсовая температура. Однако по ночам столбики термометров еще опускаются ниже нуля. Согласно прогнозу метеорологов, в ночь с 5 на 6 апреля температура воздуха в ночное время опустится до -3 градусов. Кроме того на региональных автомобильных дорогах прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Такая погода приведет к сильному гололеду. В связи с этим, дорожники, призывают автомобилистов и пешеходов быть предельно осторожными на дорогах, а сами переходят на усиленный режим работы.

- В связи с непогодой дорожники просят водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дороге. Автолюбителям необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим, а пешеходам важно помнить, что на скользкой дороге тормозной путь машины возрастает, - обратились к свердловчанам в департаменте информполитики.

Во время непогоды бороться с наледью на дорогах будет около 300 комбинированных дорожных машин одновременно. А для обработки проезжей части они используют до пяти тысяч кубометров противогололедной смеси в сутки.

Если вы обратите внимание на необработанные участки на трассах, сообщите об этом по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы: 8 (343) 261-79-83. Также замечания можно направлять на телефон «горячей линии» областного управления автодорог: (343) 262-50-65.