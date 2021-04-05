Жительница Нижнего Тагила торговала государственными наградами

Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО

В отношении 36-летней жительницы Нижнего Тагила, которую поймали на вокзале в Невьянске, возбудили уголовное дело. Именно здесь предприимчивая дама в конце марта 2021 года продала две государственные медали «Ветеран труда» мужчине.

Женщина рассказала сотрудникам транспортной полиции, что государственные награды она нашла, когда выбрасывала мусор на контейнерной площадке рядом с домом. После этого женщина разместила в интернете объявление об их продаже. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Теперь за сбыт наград жительнице Нижнего Тагила грозит реальный срок.