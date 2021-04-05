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Происшествия5 апреля 2021 11:05

Жительница Нижнего Тагила торговала государственными наградами

36-летняя женщина разместила объявление в интернете
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО

В отношении 36-летней жительницы Нижнего Тагила, которую поймали на вокзале в Невьянске, возбудили уголовное дело. Именно здесь предприимчивая дама в конце марта 2021 года продала две государственные медали «Ветеран труда» мужчине.

Женщина рассказала сотрудникам транспортной полиции, что государственные награды она нашла, когда выбрасывала мусор на контейнерной площадке рядом с домом. После этого женщина разместила в интернете объявление об их продаже. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Теперь за сбыт наград жительнице Нижнего Тагила грозит реальный срок.

Криминал