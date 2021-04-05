В Екатеринбурге будут судить двух организаторов подпольного казино

Какое наказание ждет организаторов азартных игр решит Чкаловский районный суд Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении двух мужчин, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр. По версии следствия, 32-летний екатеринбуржец летом 2019 года арендовал помещение на площади Жуковского и приобрел оборудование для азартных игр - столы, фишки и карты. В одном из мессенджеров злоумышленник создал группу для игроков, где они оплачивали взносы, за которые получали фишки и занимали место за игорным столом подпольного казино.

Вместе с обвиняемым организовывал игры еще один человек - 19-летний студент колледжа. По данным прокуратуры, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Руководитель группы устанавливал правила проведения азартных игр и распределял прибыль, а второй обвиняемый принимал взносы от игроков. Были задействованы в организации игр и другие люди, которые выполняли роль дилеров. Их также после расследования уголовного дела ждет суд.

- В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 244-ФЗ организация и проведение азартных игр может осуществляться лишь на специально отведенных территориях - игорных зонах, которые отсутствуют на территории Свердловской области, - объясняют в прокуратуре по Свердловской области. - Злоумышленники знали об этом, однако до момента пресечения их преступной деятельности правоохранительными органами в октябре 2019 года продолжали проведение азартных игр.

Мужчин обвиняют по части 2 статьи 171.2 УК РФ. Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.