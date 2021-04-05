Сказали, что внучка попала в ДТП: мошенники выманили у екатеринбурженки 500 тысяч рублей

Женщина обратилась в полицию уже после того, как отдала деньги мошенникам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мошенники выманили у 81-летней женщины все ее накопления. Пенсионерке позвонила девушка и, представившись внучкой, сообщила, что попала в ДТП. Также она сказала «бабушке», что передаст трубку следователю. Лжесиловик же, взяв телефон, сообщил пенсионерке, что для урегулирования инцидента, который произошел якобы с ее внучкой, необходим 1 миллион рублей. Он же сказал женщине, что деньги нужно передать «стажеру, который приедет к ней домой.

У пенсионерки такой большой суммы не было. Все ее накопления составляли 500 тысяч. Их она и решила отдать, чтобы помочь «внучке». Через какое-то время женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

В МВД после случившегося вновь обращаются к гражданам, особенно пожилого возраста, с просьбой не доверять подобным звонкам.

- Если родственники или знакомые просят вас о денежной помощи по телефону, отправляют СМС-сообщения с подобной просьбой, обязательно перезвоните им по известным вам телефонам. Также ни в коем случае не передавайте деньги случайным курьерам, которые якобы действуют от их имени. Так вы обезопасите себя и свое имущество, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Сейчас злоумышленников, обманувших бабушку, разыскивает полиция. На неизвестных завели уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в крупном размере.