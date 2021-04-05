Арабская авиакомпания возобновила рейсы из Екатеринбурга в Дубай

Билет на самолет до ОАЭ на рейс Flydubai обойдется примерно в 26,5 тысяч Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания Flydubai возобновила регулярные рейсы в Дубай из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Первый вылет, спустя год после отмены перелетов из-за пандемии коронавируса, состоялся накануне, 4 апреля. В дальнейшем улететь в Дубай из Екатеринбурга можно будет также по воскресеньям.

- Рейсы запланированы один раз в неделю по воскресеньям на самолете Boeing 737-800 вместимостью до 189 пассажиров, - рассказали в пресс-службе Кольцово.

Билет на самолет обойдется примерно в 26,5 тысяч. Вылеты из Екатеринбурга запланированы на 16:10 по местному времени. Продолжительность полета составит чуть более пяти часов.

Сейчас из Кольцово в Дубай можно улететь также рейсами «Уральских авиалинии». Авиакомпания возобновила перелеты в ОАЭ 14 февраля. В Кольцово отметили, что после открытия международного авиасообщения из Екатеринбурга в феврале 2021 года пассажиропоток в ОАЭ превысил 1,9 тысяч человек.