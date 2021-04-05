В Екатеринбурге стартовала регистрация на «Майскую прогулку»

«Майская прогулка-2021» стартует от педагогического университета Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге стартовала регистрация на пешеходную «Майскую прогулку-2021». Организаторы отмечают, что электронная регистрация на сайте не является обязательной. Любой участник сможет зарегистрироваться на мероприятие на самом старте, 16 мая.

Напомним, что участники смогут выбрать один из четырех маршрутов: 17, 22, 37,5 и 50 км. Они будут проложены по северным окрестностям города и будут проходить по территории парка Победы, Шувакишского, Калиновского и Шарташского лесопарков. В этом году один из маршрутов посвящен 75-летию Российского географического общества.

Как и в прошлом году, «Майская прогулка-2021» стартует от педагогического университета на проспекте Космонавтов, 26. Финиш традиционно расположится у главного корпуса УрФУ на улице Мира, 19.