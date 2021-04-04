На парковке «КомсоМолла» Audi протаранила машину, где ехала 5-летняя девочка

Водитель немецкой иномарки уверяет, что не заметил Kia. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге 5-летняя девочка получила травмы после столкновения с Audi.

ДТП произошло 4 апреля дублере Сибирского тракта - на парковке ТЦ «КомсоМолл». По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель автомобиля Audi А6 не обеспечил безопасность при повороте направо. Он столкнулся с Kia Spectra, где и находился ребенок.

Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, 5-летнюю девочку пришлось госпитализировать ДГБ № 9. Медики поставили ей диагноз: черепно-мозговая травма.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Госавтоинспекции уточнили, что ребенок сидел на заднем пассажирском сидении в детском удерживающем устройстве. Девочка была пристегнута.

- Сотрудниками полиции установлено, что автомашиной Audi А6 управлял 27 –летний мужчина. Он пояснил, что двигаясь по парковке торгового центра по правому ряду, решил припарковаться на свободное место справа, включил правый указатель поворота, и по большому радиусу повернул на свободное парковочное место, но автомобиль Kia Spectra, двигающийся справа он не заметил, в результате чего произошло ДТП, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Инспекторы проводят дознание. По его окончанию будет принято мотивированное решение.

Напомним, накануне в Среднеуральске произошло ДТП, где также пострадала малолетняя девочка.