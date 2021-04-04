Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на арест опального отца Сергия

Отца Сергия обвиняют по трем статьям УК
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В понедельник, 5 апреля, Мосгорсуд рассмотрит апелляцию защиты опального отца Сергия. Об этом рассказали сторонники отлученного от церкви экс-схиигумена.
В конце февраля Басманный суд принял решение продлить ему срок заключения в СИЗО еще на три месяца. Адвокаты старца не согласились с этим решением и подали апелляцию.
Напомним, бывший настоятель Среднеуральского женского монастыря обвиняется по трем уголовным статьям, среди которых склонение к суициду.