Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на арест опального отца Сергия

Отца Сергия обвиняют по трем статьям УК Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 5 апреля, Мосгорсуд рассмотрит апелляцию защиты опального отца Сергия. Об этом рассказали сторонники отлученного от церкви экс-схиигумена.

В конце февраля Басманный суд принял решение продлить ему срок заключения в СИЗО еще на три месяца. Адвокаты старца не согласились с этим решением и подали апелляцию.

Напомним, бывший настоятель Среднеуральского женского монастыря обвиняется по трем уголовным статьям, среди которых склонение к суициду.