Из-за матча «Урала» автомобилистам запретили парковку в районе «Екатеринбург Арены»

В районе стадиона работают 11 экипажей. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

4 апреля на «Екатеринбург Арене» «Урал» принимает тульский «Арсенал» в рамках 21-го тура Премьер-Лиги России.

Матч начался в 16 часов. На время игры парковка в районе «Екатеринбург Арены» будет запрещена, сообщили в городской ГИБДД. Всех прибывающих на матч призвали воспользоваться общественным транспортом.

В районе стадиона будет дежурить 11 экипажей ГИБДД. В ведомстве попросили автомобилистов заранее выбирать маршрут, чтобы не создавать заторов для движения.