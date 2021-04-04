«Представился сотрудником банка»: екатеринбурженка передала кибер-мошенникам 400 тысяч

Полиция возбудила дело о мошенничестве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

30-летняя жительница Екатеринбурга отдала кибер-мошенникам почти 400 тысяч рублей. Деньги хранились на ее банковской карте.

- По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что им проводится проверка в отношении сотрудников данной кредитной организации на предмет возможного хищения денег клиентов, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

После этого «сотрудник банка» рассказал екатеринбурженке, что ей нужно обезопасить свои кровные. Для этого мошенник посоветовал перевести женщине деньги на «защищенные» счета. К сожалению, доверчивая екатеринбурженка попалась на удочку афериста и перевела деньги на счета, которые он ей назвал.

По факту произошедшего полиция завела уголовное дело по третьей части статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

- Полиция Екатеринбурга предупреждает граждан, нельзя передавать или переводить свои денежные средства незнакомым лицам либо на неизвестные счета, - предупредили в ведомстве.

Если неизвестный просит вас осуществить перевод или назвать данные карты, то нужно немедленно закончить разговор и связаться по официальному телефону со с службой поддержки банка.