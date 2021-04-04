В Среднеуральске на пешеходном переходе Honda сбила отца и его 3-летнюю дочь

В месте аварии было темно. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Среднеуральске легковушка сбила двух человек, один из которых трехлетний ребенок.

ДТП произошло 3 апреля около 21:00 напротив дома № 80 по улице Дзержинского.

По предварительным данным, водитель автомобиля Honda, двигаясь со стороны Верхней Пышмы в направлении поселка Коптяки, сбил двух пешеходов, переходивших дорогу на нерегулируемом переходе.

Версии участников ДТП об аварии разнятся. 52-летний рулевой Honda, имеющий 14-летний стаж вождения, заявил инспекторам, что ехал со скоростью около 40 км/час.

- После того как проехал нерегулируемый пешеходный переход неожиданно услышал крики женщины и на секунду отвлекся от управления, посмотрев в зеркало заднего вида. после чего сразу же почувствовал удар спереди. Выйдя из машины увидел двух пострадавших – мужчину и ребенка, - передают слова водителя в УГИБДД по Свердловской области.

В итоге 42-летнего отца 3-летней девочки пришлось госпитализировать. Ребенку повезло больше. После осмотра медики отпустили девочку домой.

Мама девочки рассказала, что они всей семьей шли из гостей. Муж шел немного впереди. Мужчина посадил трехлетнюю дочь к себе на шею. Мама девочки шла позади, держа за руку свою вторую дочь. Дойдя до нерегулируемого пешеходного перехода, семья остановилась. Слева их пропускала машина и папа с дочкой начали переходить.

- На середине дороги женщина увидела справа приближающуюся автомашину и остановилась, а муж с дочерью продолжил переход, она попыталась окрикнуть его, но наезда избежать не удалось, - рассказали в УГИБДД, добавив, что в месте ДТП было темно.

После аварии инспекторы проверили водителя легковушки на состояние опьянение. Он оказался трезв.

Сейчас по факту ДТП идет проверка. По ее итогам инспекторы примут обоснованное решение.