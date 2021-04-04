В Кольцово из-за неисправности задержали рейс в Анталью

Борт принадлежит авиакомпании Azur Air Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кольцово из-за технической неисправности задержали борт, следующий в Анталью.

Речь идет о самолете B-737 рейсом ZF-9695 по маршруту Екатеринбург-Анталья. Борт принадлежит авиакомпании Azur Air.

- Время вылета по расписанию перенесено с 03:20 на 13:00 04.04.2021. На рейс зарегистрировано 193 пассажира, из них 53 ребенка, - рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что сейчас все пассажиры рейса размещены в гостинице. Ситуация с задержкой рейса находится на контроле у Уральской транспортной прокуратуры.