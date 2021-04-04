Госавтоинспекция предупредила уральцев о гололеде на дорогах

Водителем рекомендуют соблюдать скорость и дистанцию Фото: Олег УКЛАДОВ

ГИБДД Екатеринбурга предупредила водителей и пешеходов о надвигающейся непогоде в связи со снегопадом. Из-за него на дорогах появится наледь и ухудшится видимость, что приведет к увеличению числа ДТП и количеству пробок.

Инспекторы призывают водителей неукоснительно соблюдать скоростной режим и дистанцию.

- Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. При гололеде на проезжей части следует снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие, - напутствовали водителей в ГИБДД Екатеринбурга.

Также водителям советуют быть предельно внимательными при появлении пешеходов на дороге. Стоит помнить, что при плохой погоде обзор у пешехода может быть ограничен, например, из-за накинутого на лицо капюшона. Тем, кто переходит проезжую часть, стоит помнить, что в непогоду тормозной путь автомобиля становится намного больше.

- Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции по телефону 02 или 112, - уточнили в ведомстве.