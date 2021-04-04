Поселок Шарташ останется без электричества

Это связано с производством ремонтных работ на высоковольтной линии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Шарташ 4 апреля частично выключат электричество. Это связано с производством ремонтных работ на высоковольтной линии.

Ограничения будут действовать с 9 утра до 17 часов вечера и коснутся 09-00 до 17-00 по следующим адресам:

Улица отдыха, 85, 102, 104а, 109, 118.

После окончания работ напряжение будет подано без предупреждения.

В случае возникновения внештатных ситуаций АО «Екатеринбургская электросетевая компания» просит жителей поселка обращаться по номеру 359-07-45.