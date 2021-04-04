С 21 апреля центр Екатеринбурга начнут перекрывать ради репетиций парада

В 2020-м году военные проводили репетиции парада в масках. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стала известна дата с которой центр уральской столицы начнут перекрывать ради парада Победы.

Ограничения в центре Екатеринбурга начнут действовать с 21 апреля. В ночь на 22 апреля перекроют проспект Ленина от Пушкина до Хохрякова.

- Движение закрыто с 20:00 21 апреля до 04:00 22 апреля на период проведения тренировок Екатеринбургского гарнизона для участия в параде войск, посвященном празднованию 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, - рассказали в администрации Екатеринбурга.

Вспышка пандемии коронавируса внесла существенные коррективы во все сферы жизни. В том числе и в репетицию парада Победы. Например, в 2020-м году военные проводили репетиции парада в масках.

Полную схему перекрытий улиц Екатеринбурга в связи с празднованием Победы, можно посмотреть здесь.